Об этом сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук во время круглого стола с Ассоциацией «Укртютюн».

По информации БЭБ, 16 теплиц были обустроены посреди поля на территории Овидиопольской громады Одесской области. Табак выращивали с применением системы капельного орошения. В этих теплицах создавались условия для интенсивного роста растений.

После сбора урожая, листья табака в течение нескольких месяцев сушили в специально оборудованных помещениях. В дальнейшем высушенное сырье измельчали с помощью промышленной линии и фасовали по коробам. По данным следствия, готовое табачное сырье фигуранты планировали нелегально продавать по всей территории Украины, маркируя его как продукцию известных торговых марок.

Детективами БЭБ изъято почти 56 тонн выращенной и переработанной табачной продукции. Также изъята техника для посева, шланги для полива, а также промышленная линия для сушки и измельчения табака. Изъятые материалы направлены для проведения необходимых судебных экспертиз в рамках расследования.