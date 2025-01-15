Подробности рассказали в полиции Одесской области.

В начале августа 2024 года молодой человек из Буджакской общины решил создать пруд для орошения своей земли. Он нанял рабочих с техникой и убедил их, что имеет все необходимые разрешения для работ на ручье, который вытекает из реки Арса.

Однако разрешительных документов у хозяина не было. Полиция вместе с экологической инспекцией обнаружила, что во время строительства искусственного водоема было снято более 2 тысяч кубометров грунта на участке площадью 553 квадратных метров.

Дело уже передано в суд. Кроме возможного ограничения свободы, нарушителю также могут запретить заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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