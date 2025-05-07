Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Специалисты завершили устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на мостовом сооружении и подходах.

Сейчас устанавливают дорожные знаки, укрепляют обочины, красят мост. После этого на откосах посеют траву и нанесут дорожную разметку.

Мост через канал Кофа на дороге Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково имеет важное логистическое значение: объединяет Измаильский и Килийский речные порты, а также четыре громады Измаильского района.

“Благодаря капитально отремонтированному мосту ускорится передвижение гражданских автомобилей, бригад скорой помощи, школьных автобусов, экстренных служб и грузового транспорта”, — отмечают в агентстве.

Мост через канал Кофа построен в 60-е годы прошлого века, он расположен на автодороге государственного значения Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково. В 2021 году его признали аварийным и закрыли после того, как посередине образовалась яма, а всю конструкцию перекосило.

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