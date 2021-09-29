В Одесской области запретили ловить раков

В Одесской области вступил в силу запрет на промышленный и любительский лов раков в реке Дунай и придунайских озерах.

Как поясняет Черноморский рыбоохранный патруль, основная цель запрета – защитить членистоногих в период линьки, во время которой они наиболее уязвимы.

В ведомстве предупреждают, что за каждого выловленного рака предусмотрен штраф до 680 грн плюс убытки в размере 25,5 грн.

О случаях браконьерства просят сообщать на «горячую линию» Черноморского рыбоохранного патруля: (068) 163-26-73, (063) 757-82-24.

При этом как долго продлится запрет в ведомстве не уточняют.

Ранее в Одесской области был введен запрет на промышленный и любительский вылов азово-черноморской кефали в Черном море и причерноморских лиманах. Он продлился до 10 сентября.

Фото с Facebook-страницы Черноморского рыбоохранного патруля