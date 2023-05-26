В Одесской области задержали лесника: наладил «лесную» схему (фото)

Работник лесного хозяйства Белгород-Днестровского района наладил коррупционный механизм отпуска древесины. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мастера леса в Одесской области, который кроме официальных платежей требовал еще и дополнительную сумму за реализацию каждого кубического метра древесины, разоблачили правоохранители.

Кроме официальных платежей – 1620 грн за кубический метр древесины – он хотел сверху еще 3500 грн. Стражи порядка задокументировали несколько фактов получения мастером леса неправомерной выгоды и задержали его во время передачи очередных 17 500 гривен. Общая сумма неправомерной выгоды составила 44 тысяч грн.

Мужчине сообщили о подозрении по факту получения и вымогательства неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За это леснику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что в Белгород-Днестровском районе владелец предприятия, ответственное за ремонт дорог, завысил сумму по ремонту одной из улиц в Каролино-Бугазской громаде, на сумму более 300 тысяч гривен.

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Фото: ГУНП в Одесской области