По словам женщины, на ремонт было потрачено 800 тысяч гривен. Сначала результат устраивал громаду, хотя вопросы вызвал тендерный процесс: большинство закупок выигрывают одни и те же компании. Впоследствии оказалось, что часть помещений не достроили, а вентиляционные отверстия оставили незакрытыми, из-за чего укрытие заливает водой.

Местные жители жалуются на антисанитарию: пол покрыт фекалиями, помещения не убирают, стены поражены плесенью. Укрытие используют бездомные, а ночью там невозможно находиться из-за вони. Одно из двух укрытий вообще не эксплуатируется.

Жители обращались к местным властям с просьбой разрешить использовать помещение для детских кружков, поскольку в селе нет внешкольных учреждений. Однако чиновники на это не отреагировали, как и на жалобы относительно запущенного состояния укрытий. В то же время представитель подрядчика в комментариях к сообщению опубликовал фото ремонта, который проводился в 2023 году, и заявил, что за порядком следить должны сами жители.

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