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В Одесской области взорвалась взрывчатка под автомобилем предпринимателя: детали (видео)

В Одесской области взорвалась взрывчатка под автомобилем предпринимателя: детали (видео)

В г. Рени, что в Одесской области, под автомобилем предпринимателя сработало взрывное устройство. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации, когда 36-летний местный предприниматель Рени завел свой автомобиль, запаркованный на улице, под ним сработала взрывчатка. К счастью, мужчина не получил ранений. Осмотрев транспортное средство, он обнаружил предмет, похожий на гранату, зафиксированный под задним правым колесом, и сразу обратился в полицию.

взрывчатка

Взрывотехники изъяли обломки сдетонированного устройства и другое, вероятно взрывное устройство. Они будут направлены на экспертизу.

В настоящее время идет осмотр места происшествия. Правоохранители проводят мероприятия по установлению возможных свидетелей и лиц, причастных к ней.

Ранее мы сообщали, что в мае 2023 года слышны были взрывы в Одессе – уничтожали старые боеприпасы.

Также в апреле 2023 года в городе Черноморске под Одессой произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива. В результате серьезно травмировался мужчина.

Фото и видео: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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