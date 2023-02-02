В Одесской области выпрыгнула из окна класса 12-летняя школьница

Полицейские Белгород-Днестровского района расследуют обстоятельства, при которых травмировалась ученица седьмого класса одной из школ поселка Сарата. Предварительно, девочка пыталась покончить с собой.

По сообщению пресс-службы областного управления полиции, инцидент случился в среду, 1 февраля. В 10 часов утра во время школьной перемены 12-летняя девочка выпрыгнула из окна класса, расположенного на третьем этаже.

Сейчас пострадавшая школьница находится в больнице – при падении она получила переломы голени и пятки, ее жизни ничего не угрожает.

На основании полученных объяснений от учителей и одноклассников пострадавшей девочки полицейские предварительно квалифицировали произошедшее как доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Открыто криминальное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины.

Идет следствие.

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