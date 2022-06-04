В Одессе вышла из окна 11-летняя девочка – в ее доме нашли предсмертную записку

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства трагической гибели 11-летней девочки.
По сообщению Главка Нацполиции в Одесской области, сегодня утром, 4 июня, девочка выпрыгнула из окна своей квартиры на четвертом этаже многоэтажки по улице Генерала Вишневского, когда никого не было дома.
Ее еще живой обнаружили во дворе дома соседи и сразу же вызвали медиков, однако в карете скорой помощи, по дороге в больницу, девочка умерла.
Работавшие на месте правоохранители нашли дома у погибшей предсмертную записку.
Подробности происшествия устанавливаются.
Как сообщалось, 29 апреля в Подольском районе у себя дома повесился 16-летний юноша. Предварительная причина того, что побудило его лишить себя жизни – парень проиграл 5000 грн в онлайн-казино.
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Фото иллюстративное, Vgorode.ua