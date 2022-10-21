Подготовка областных дорог к зиме: возникла неожиданная проблема

Дорожники Одесской области готовятся к зиме в штатном режиме, за одним исключением. Им пока не удалось сделать необходимый запас соли.
Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог в Одесской области Андрей Донченко.
Основные соледобывающие предприятия Украины сейчас не работают, потому что находятся в зоне ведения активных боевых действий.
Поэтому Служба автомобильных дорог Одесской области сейчас рассматривает предложения иностранных поставщиков. Скорее всего, дороги в этом году будут посыпать турецкой или польской солью.
Андрей Донченко уверяет, что без соли дорожники не останутся, просто надо выбрать наилучшее предложение.
А если снег или обледенение начнутся сразу с наступлением холодов – это не должно помешать работе дорожников, потому что прошлогодних солевых запасов должно хватить на половину зимы.
С запасами других посыпных материалов, например, песка, проблем нет. Техника также готовится в штатном порядке. Горюче-смазочные материалы, несмотря на их значительное удорожание, запасены.
Поэтому дорожники, хотя и предупреждают, что предстоящая зима будет сложной, рассчитывают отработать ее на достойном уровне.
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