Новости Одессы и Одесской области

Подготовка областных дорог к зиме: возникла неожиданная проблема

Подготовка областных дорог к зиме: возникла неожиданная проблема

Дорожники Одесской области готовятся к зиме в штатном режиме, за одним исключением. Им пока не удалось сделать необходимый запас соли.

Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог в Одесской области Андрей Донченко.

Основные соледобывающие предприятия Украины сейчас не работают, потому что находятся в зоне ведения активных боевых действий.

Поэтому Служба автомобильных дорог Одесской области сейчас рассматривает предложения иностранных поставщиков. Скорее всего, дороги в этом году будут посыпать турецкой или польской солью.

Андрей Донченко уверяет, что без соли дорожники не останутся, просто надо выбрать наилучшее предложение.

А если снег или обледенение начнутся сразу с наступлением холодов – это не должно помешать работе дорожников, потому что прошлогодних солевых запасов должно хватить на половину зимы.

С запасами других посыпных материалов, например, песка, проблем нет. Техника также готовится в штатном порядке. Горюче-смазочные материалы, несмотря на их значительное удорожание, запасены.

Поэтому дорожники, хотя и предупреждают, что предстоящая зима будет сложной, рассчитывают отработать ее на достойном уровне.

Еще по теме:

Читайте также:

Как чистили от снега старую Одессу: обнародован уникальный документ (фото)

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить