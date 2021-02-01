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Ботулизм в Одессе: мужчина отравился, отведав копченой скумбрии

Ботулизм в Одессе: мужчина отравился, отведав копченой скумбрии

Одессит угодил на больничную койку после употребления в пищу консервированной скумбрии. Медики выявили у него опасное инфекционное заболевание – ботулизм.

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Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр.

Накануне пострадавший ел консервированную скумбрию, изготовленную в домашних условиях. Через день он почувствовал недомогание и был госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу. Там он прошел необходимое лечение, в том числе ему ввели противоботулиническую сыворотку, и больной выжил.

Ботулизм — опасное кишечное заболевание. Оно вызывает поражение нервной системы и имеет высокую летальность. Ботулотоксин – один из сильнейших в мире ядов. Палочка ботулизма развивается только в анаэробных условиях (без доступа кислорода), особенный риск связан с употреблением консервов домашнего приготовления, вяленой, копченой, соленой рыбы, особенно с внутренностями.

Первыми симптомами ботулизма являются зрительные расстройства – ухудшение зрения, двоение объектов, возможно развитие рвоты, обычно без повышения температуры и расстройства желудка. Через несколько дней начинается нарушение дыхания и другая тяжелая симптоматика.

Спасение жизни человека, заболевшего ботулизмом, во многом зависит от того, насколько быстро с момента начала заболевания будет введена ботулиническая сыворотка.

По данным Одесского лабцентра, с начала 2021 года года в Украине было зарегистрировано уже 5 случаев ботулизма, из них один – в Одесской области.

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Фото иллюстрационное

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