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В Одесской области временно запретят ловить сельдь

В Одесской области временно запретят ловить сельдь

В Одесской области на время запретят промысловый вылов сельди сетями. Запрет будет действовать в период массового нерестового хода сельди.

Как сообщили сообщили в Одесском рыбоохранном патруле, прекращается вылов сельди:

  • в рукаве Турунчук и в основном русле р. Днестр от устья до с. Паланка (отметка 28 км) сроком на 5 суток, со 2 мая по 6 мая (включительно);
  • на участке р. Днестр с. Паланка до плотины Дубоссарской ГЭС сроком на 10 суток со 2 мая по 11 мая (включительно)

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