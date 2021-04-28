В Одесской области временно запретят ловить сельдь

В Одесской области на время запретят промысловый вылов сельди сетями. Запрет будет действовать в период массового нерестового хода сельди.
Как сообщили сообщили в Одесском рыбоохранном патруле, прекращается вылов сельди:
- в рукаве Турунчук и в основном русле р. Днестр от устья до с. Паланка (отметка 28 км) сроком на 5 суток, со 2 мая по 6 мая (включительно);
- на участке р. Днестр с. Паланка до плотины Дубоссарской ГЭС сроком на 10 суток со 2 мая по 11 мая (включительно)
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