В Одесской области временно запретят ловить сельдь

Рыбалка на Одесчине: опубликована онлайн-карта разрешенных мест Одесский рыбоохранный патруль обнародовал специальную онлайн-карту, на которой обозначены места для законной рыбалки в период нереста.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. ПОДРОБНЕЕ

В водоемах Одесчины нельзя будет рыбачить до конца июня С 1 апреля на внутренних водоемах Одесской области стартует запрет на любительский и промышленный вылов рыбы в связи с нерестом. Этот запрет продлится до 30 июня, сообщает Одесский рыбоохранный патруль. ПОДРОБНЕЕ