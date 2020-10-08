Морская рыбалка в период с октября по ноябрь радует своим разнообразием. Этим материалом «Одесская жизнь» открывает цикл статей, в которых расскажет, что ловят осенью одесситы в Черном море.

В районе пляжа Ланжерон нам удалось встретить рыбака со стажем Сергея, который как раз собирал вещи на пирсе. Он рассказал, кого удалось выудить и что до сих пор является его заветной целью. По словам Сергея, именно осенняя рыбалка приносит настоящее удовольствие и существенный улов.

На вопрос, что же получилось поймать, рыбак ответил весьма предсказуемо. Эту рыбу знает каждый одессит: черноморский бычок. Его ловят практически повсюду, даже прямо из акватории пляжа в нескольких метрах от берега.

Сергею попались даже два вида – «песочник» и «каменщик». Песочник считается самым вкусным, легким в приготовлении, да и встречается он чаще всего. Они имеют светлый окрас, под цвет морского песка, в связи с чем и получили соответствующее название. «Каменщик» – это самая крупная разновидность бычка.

На специальную, более тонкую снасть Сергею также удалось выудить с пирса несколько особей чудноватой рыбы – саргана. По форме тела она чем-то напоминает морскую рыбу-иглу, но значительно большего размера. Рот саргана с множеством мелких зубов напоминает клюв доисторического птеродактиля, а серебристый окрас и быстрая скорость делают его почти незаметным при виде сверху.

Сергею удалось поймать несколько рыб размером чуть больше 40 сантиметров, но он утверждает, что попадаются единичные экземпляры длиной до метра. За хищный нрав старожилы рыболовного дела называют сарган «морской щукой». Лучший клев саргана в районе одесского залива наблюдается как раз в октябре.

Что касается наживки, то здесь у каждого рыбака свои предпочтения и секреты. Наш герой для бычка использует самую распространенную на побережье наживку — мидии. А чтобы мидии было удобнее нанизывать на крючок, он отваривает их в слегка соленой воде. Сарган ловится, как правило, на сырую черноморскую креветку, или попросту «рачка».

Кроме бычка и саргана в начале осени объектом покушений со стороны рыбаков становится кефаль. Ловится она обычно на морского червя.

Но Сергей говорит, что «шаланды полные кефали» из популярной песни ему только снятся. Сейчас кефаль – главная цель нашего рыбака.

Продолжение следует…

Фото рыбы иллюстрационные