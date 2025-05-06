Без техосмотра пограничники имеют полное право развернуть транспортное средство обратно в Украину. Речь идет не только о легковых авто, но и о микроавтобусах, грузовиках и автобусах.Также есть риск, что водители, не выполнившие это требование, столкнутся с дополнительными штрафами или задержанием авто.

Сертификат техосмотра — это документ, подтверждающий исправность автомобиля. В нем должно быть указано, что транспортное средство не имеет критических неисправностей, не превышает нормы вредных выбросов и соответствует всем требованиям безопасности. Выдать такой сертификат могут только сертифицированные станции технического обслуживания после полной проверки.

Новые требования по техосмотру призваны повысить безопасность на дорогах, поэтому перед поездкой водителям стоит проверить все необходимые документы, чтобы избежать проблем на границе.

Обязательные документы для въезда в Молдову

Загранпаспорт (биометрический или с визой).

Водительское удостоверение соответствующей категории.

Техпаспорт на авто.

Страховка «Зеленая карта».

Сертификат техосмотра.

Оплаченный дорожный сбор (vinieta).

Кроме того, действуют и таможенные ограничения. Запрещено провозить наркотики, оружие, взрывчатку, химические вещества, а также продукты животного происхождения, саженцы и семена. Такие вещи могут изъять, а их владельцам запретить въезд.