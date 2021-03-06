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Смертельная авария на трассе Одесса – Киев: появилось видео момента ДТП (фото, видео)

Смертельная авария на трассе Одесса – Киев: появилось видео момента ДТП (фото, видео)

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейского автомобиля, которое случилось вечером 5 марта на трассе Одесса – Киев.

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Напомним, вечером пятницы возле контрольного пункта «Дачного» столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и служебное авто патрульной полиции Toyota Prius.

Как стало известно, Hyundai Sonata двигалась в сторону Одессы, а полицейские хотели развернуться на разделительной линии и ехать на вызов в сторону Киева. В итоге водитель «Сонаты», который двигался с превышением скорости, не успел сориентироваться, увидев препятствие, и влетел в авто полицейских, а после – в отбойник, рядом с которым стояли двое полицейских. Им чудом удалось избежать столкновения.

авария под Одессой с участием патрульной полиции

Следует отметить, что мигалка на автомобиле патрульных загорелась только после столкновения.

По данным Главка Нацполиции в Одесской области, в аварии пострадали четыре человека: пассажир Hyundai погиб на месте, а водитель и еще двое пассажиров этого авто получили травмы.

Телеграм-канал Xydessa обнародовал видео момента происшествия.

Известно, что патрульных отстранили от выполнения служебных обязанностей на время расследования обстоятельств ДТП.

Фото Главка Нацполиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Ау Гена
Ау Гена
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