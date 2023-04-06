Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области ветер повалил водонапорную башню (фото)

В Одесской области ветер повалил водонапорную башню (фото)

Непогода последних дней — сильный ветер и дождь, стали причиной того, что в  селе Глинка Арцизской территориальной громады упала водонапорная башня.

Об необычном происшествии рассказал председатель Арцизской ОТГ Сергей Парпуланский

В его сообщении говорится, что ночью из-за сильного порывистого ветра и плохого технического состояния (сгнил корпус) упала башня, которая была установлена в 2018 году.

По словам Сергей Парпуланского, на месте сразу после падения начали работать над восстановление башни сотрудники КП «Водоканал».

«Прошу жителей Глинки с пониманием отнестись к ситуации, временно водоснабжение будет осуществляться под слабым напором», — отметил председатель Арцизской ОТГ.

водонапорная башня лежит на земле

Из-за сильного ветра в селе Глинка Арцизской территориальной громады упала водонапорная башня.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о ветре в Одессе такой силы, что падали вышки сотовой связи, а деревья разрушали теплотрассы.

Также мы подробно рассказывали о настоящем древопаде в Одессе, когда рухнувшие деревья давили людей и машины.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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