В Одесской области ветер повалил водонапорную башню (фото)

Непогода последних дней — сильный ветер и дождь, стали причиной того, что в селе Глинка Арцизской территориальной громады упала водонапорная башня.

Об необычном происшествии рассказал председатель Арцизской ОТГ Сергей Парпуланский

В его сообщении говорится, что ночью из-за сильного порывистого ветра и плохого технического состояния (сгнил корпус) упала башня, которая была установлена в 2018 году.

По словам Сергей Парпуланского, на месте сразу после падения начали работать над восстановление башни сотрудники КП «Водоканал».

«Прошу жителей Глинки с пониманием отнестись к ситуации, временно водоснабжение будет осуществляться под слабым напором», — отметил председатель Арцизской ОТГ.

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