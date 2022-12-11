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Ветер в Одессе: падают вышки связи и деревья, разрушаются трубы отопления

11 декабря в Одессе с утра дует сильный южный ветер. К сожалению, из-за этого в городе много чрезвычайных происшествий. Известно об упавшей вышке и разрушенном трубопроводе.

Так, в местных телеграм-каналах сообщается, что на улице Королева огромное дерево упало прямиком на уличную трубу с отоплением и повредило ее. Есть видео, на котором видно как из того места, куда упало дерево, вырывается пар.

А в пригороде Одессы, селе Усатово, из-за сильного ветра рухнула вышка мобильного оператора. При этом был поврежден газопровод.

По прогнозу погоды порывы сильного южного ветра сохранятся до конца завтрашнего дня. Одесситов призывают быть острожными, особенно вблизи деревьев, линий электропередач и рекламных конструкций. Не стоит также оставлять под ними автомобили.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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