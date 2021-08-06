В Одесской области в Раздельной и Любашевке сильные дожди – фронт движется на Одессу

Уже сейчас над городом сгустились тучи, слышатся раскаты грома.
Такого потопа, какой случился 22 июля, не предвидится, но если судить по осадкам, выпавшим в области, дождь обещает быть сильным.
На данный момент выпало осадков:
в Любашевке – 26 мм
Затишье – 35 мм
Раздельная – 38 мм
По данным погодного радара ресурса Weather.com дождевой фронт над Одессой должен ослабеть и рассеяться.
Гидрометцентр Черного и Азовского морей на сегодня прогнозировал в Одессе кратковременный дождь и грозу.
Раздельную заливает.
Фото weather.com, Пушкинская.net; видео – TheWeatherLab