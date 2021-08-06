В Одесской области в Раздельной и Любашевке сильные дожди – фронт движется на Одессу

Новый герб Одесского района не понравился геральдической комиссии Геральдическая комиссия при Одесском областном совете отказалась вносить в геральдическо-вексиллологический реестр и выдавать свидетельство о регистрации герба и флага Одесского района, утвержденных на июньской сессии райсовета. ПОДРОБНЕЕ