Погода в Одессе 6 августа: снова ждем грозу?

Завтра, в пятницу, 6 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Ветер южный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью +20+22 °С, днем +28+30 °С.

По Одесской области переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем дождь, на севере сильный. Гроза, днем местами град.

Ветер южный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью +17+22 °С, днем +25+30 °С.

На автодорогах области днем местами во время дождя, видимость 1-2 км.

Напомним, накануне в Тарутинском районе Одесской области разыгрался ураган. Упало много электрических опор и деревьев, жилые дома лишились крыш.

В Одессе на этой неделе несколько раз объявляли штормовое предупреждение из-за предстоящей грозы, однако непогода до города так и не добралась.