В Одесской области уволили и арестовали руководителя нацпарка

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Это связано с подозернием в совершении должностным лицом незаконных действий.
Так, речь идет об инциденте на реке Глубокий Турунчук.
Там был незаконно установлен трос в воде.
Из-за этого ограничительного средства в ноябре прошлого года произошла трагедия.
Объезжая преграду, рыбаки на катере столкнулись с другим водным транспортом. В результате один из мужчин погиб, второй получил травмы.
Директору национального парка объявили о подозрении. Также его сняли с занимаемой должности и отправили под круглосуточный домашний арест.
Как сообщает odessa.online со ссылкой на источники в правоохранительных органах, это может касаться руководителя Нижнеднестровского нацпарка Сергея Кротова.
Фото: YouTube Семена Слепакова