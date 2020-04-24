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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области уволили и арестовали руководителя нацпарка

В Одесской области уволили и арестовали руководителя нацпарка

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Это связано с подозернием в совершении должностным лицом незаконных действий.

Так, речь идет об инциденте на реке Глубокий Турунчук.

Там был незаконно установлен трос в воде.

Из-за этого ограничительного средства в ноябре прошлого года произошла трагедия.

Объезжая преграду, рыбаки на катере столкнулись с другим водным транспортом. В результате один из мужчин погиб, второй получил травмы.

Директору национального парка объявили о подозрении. Также его сняли с занимаемой должности и отправили под круглосуточный домашний арест.

Как сообщает odessa.online со ссылкой на источники в правоохранительных органах, это может касаться руководителя Нижнеднестровского нацпарка Сергея Кротова.

Фото: YouTube Семена Слепакова

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