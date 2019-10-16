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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области трактор разбился всмятку, влетев в движущийся поезд (фото)

В Одесской области трактор разбился всмятку, влетев в движущийся поезд (фото)

Происшествие случилось в районе литейно-механического завода в городе Арциз.

Об этом сообщает bessarabiainform.com.

Водитель трактора выехал на железнодорожные пути. В это время грузовой состав как раз начал сдавать назад.

Трактор оказался разбит всмятку

Трактор оказался разбит всмятку

В итоге транспортные средства столкнулись. Да так, что вагон даже сошел с рельсов. Чтобы вернуть его на место, вызывали автокран.

Поезд сошел с рельсов

Поезд сошел с рельсов

К счастью, никто не пострадал. А вот трактору здорово досталось – он оказался разбит всмятку.

Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители. Тракторист говорит, что случайно выехал на пути, перепутав передачи.

Фото: bessarabiainform.com

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