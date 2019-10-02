В Одесской области трактор с водителем слетел вниз со склона

Трагическим случаем закончилась поездка для жителя Белгород-Днестровского района. Он вместе с трактором рухнул вниз с крутого высокого обрыва.
Об этом сообщают в Белгород-Днестровском отделе ГУНП в Одесской области.
Авария произошла близ села Николаевка. 40-летний водитель за рулем трактора ехал по полевой дороге вдоль берега. В итоге потерял управление и сорвался со склона.
Тракторист погиб, по факту хотят открыть уголовное дело. Подробности происшествия выясняют правоохранители.
Фото: ГУНП в Одесской области
Выскажите ваше мнение. Это важно.