В Одесской области трактор с водителем слетел вниз со склона

С телефоном в руках: пассажиры возмущаются поведением водителей автобусов Водитель компании «Автолюкс» во время поездки разговаривал по телефону, а затем, едва посматривая на дорогу, переписывался в мессенджере «Viber». Об этом сообщил одессит Игорь Окландер на своей странице в Facebook. ПОДРОБНЕЕ