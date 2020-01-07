Подросток в Одесской области повесился в теплице

16-летний житель Ренийского района на днях свел счеты с жизнью.

Парня нашли повешенным в теплице в селе Новосельское.

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает оdessa.online.

Известно, что погибший рано остался сиротой, после чего жил в неблагополучной семье. По словам знакомых, он не раз заявлял, что хочет покончить с собой.

Тело подростка направили на экспертизу. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: static.polit.info

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