В Одесской области суд забрал у рыболовов водохранилище на реке Ягорлык

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее водохранилище площадью около 138 гектаров передали общественной организации рыболовов-любителей. Договор аренды заключил Косовский сельский совет. Стоимость объекта оценили в более чем 3 млн гривен.

Между тем, по данным прокуратуры, водохранилище общегосударственного значения передали рыбакам незаконно, так как право распоряжения этим объектом принадлежит не сельсовету, а Одесской областной государственной администрации. Также в надзорном ведомстве отметили, что договор о передаче водохранилища был заключен без необходимых документов на участок земли и, к тому же, без проведения нормативно-денежной оценки этого участка.

Прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд. Суд в свою очередь согласился с доводами ведомства о признании договора незаконным и отменил решение сельсовета, вернув водохранилище государству.

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Фото: прокуратура Одесской области