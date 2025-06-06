Как заявляют инициаторы из партии «За будущее», лес — это стратегический государственный ресурс, который играет ключевую роль не только в экономике, но и в обороноспособности страны, инфраструктуре и жизнеобеспечении громад.

Неконтролируемая вырубка и экспорт леса за границу годами наносили ущерб экологии и экономике Украины. Чтобы защитить стратегические ресурсы, в 2015 году Верховная Рада ввела десятилетний запрет на вывоз леса-кругляка.

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Действие моратория заканчивается в ноябре 2025 года, и его отмена, по мнению депутатов, приведёт к массовому экспорту древесины, закрытию сотен малых и средних предприятий, потере тысяч рабочих мест и миллиардным недопоступлениям в бюджеты сельских громад.

Чтобы предотвратить разрушение лесоперерабатывающей отрасли и сохранить рабочие места, депутаты облсовета предлагают продлить мораторий еще на 10 лет.

Теперь судьба вопроса зависит от решения центральных властей.