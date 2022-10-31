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Когда в Одессе включат отопление?

Когда в Одессе включат отопление?

Прогнозы синоптиков на ближайшие 10 жней показывают, что нас ждет теплая осенняя погода, а значит включения отопления ни с 1 ноября, ни в ближайшие  две недели, ждать не стоит.

Об этом можно судить из данных прогнозов погоды, опубликованных для Одесского региона.

Условие начала отопительного сезона: среднесуточная температура воздуха три дня подряд не должна быть выше 8 градусов тепла. Но прогнозируемые температурные показатели на две недели вперед показывают, что в Одесской области будет теплее этой знаковой отметки.

Так, ресурс TheWeahterLab приводит данные для Черноморска, по которым видно, что температурные показатели будут колебаться, и 12 ноября даже достигнут отметки в 8 градусов, далее снова потеплеет и уже 15 ноября среднесуточная температура будет + 10 градусов тепла.

Прогноз среднесуточной температуры для Черноморска от модели GFS / TheWeatherLab

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Украинском гидрометеорологическом центре ожидают, что зима 2022-23 годов будет преимущественно мягкой, без длительных сильных похолоданий.

Напомним, что наступающая зима будет сложной из-за возможных перебоев с поставками электричества, тепла и газа — российские агрессоры специально обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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