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В Одесской области со второй попытки продают кинотеатр (фото)

В Одесской области со второй попытки продают кинотеатр (фото)

Любашевский поселковый совет Подольского района второй раз объявил аукцион по продаже здания кинотеатра в самой Любашевке, бывшем центре одноименного района Одесской области. Об этом стало известно с сайта Прозорро. Продажа.

Предыдущий аукцион, запланированный на 26 мая, провалился — не нашлось желающих покупать здание. Следует заметить, что и цена для Любашевки была слишком высока — 2 млн 18 тысяч гривен.

кинотеатр

Теперь аукцион объявлен на 2 июня 2023 года и стартовая цена здания уменьшилась вдвое и составляет теперь 1 миллион 9 тысяч 322 гривны.

Здание кинотеатра площадью 434,2 квадратных метра расположено на участке земли в 3 тысячи 351 квадратный метр и находится в неудовлетворительном состоянии.

кинотеатр

В настоящее время здание отключено от коммуникаций: электроэнергии, газа, интернета. Там нет отопления и водоснабжения, а также пожарной или какой-либо другой сигнализации.

Для справки: Любашевка — поселок городского типа в Подольском районе Одесской области, расположена почти на самом севере области в 165 км от Одессы. В 1926-2020 годах — центр Любашевского района. Имеет рядом одноименную железнодорожную станцию.

Напомним, как бывшая глава сельского совета в Одесской области превратила хобби в собственное дело.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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