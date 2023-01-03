Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области снесут памятник популярному советскому персонажу

В Одесской области снесут памятник популярному советскому персонажу

В Беляевке Одесской области депутаты местного горсовета приняли решение снести памятник коммунистическому деятелю начала 20 века Григорию Котовскому.

Сессия прошла 22 декабря 2022 года. На ней и приняли решение демонтировать памятник «Героям гражданской войны Приднестровья». Фигура Котовского занимает в этом монументе центральное место.

Также в Беляевке переименуют 12 улиц и переулков, которые носят имена деятелей Советского Союза и Российской Империи.

Демонтаж проведет коммунальное предприятие «Наш дом». Потом скульптуру установят в музее советского периода под открытым небом.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о демонтаже в Одессе памятника российской императрице Екатерине Второй (официальное название – “Основателям Одессы”), а также памятника Суворову в районе детского лагеря “Молодая гвардия”.

Снесли Суворова и в Измаиле. Этот город избавился от монумента имперскому полководцу еще раньше, чем Одесса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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