Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области шакал сразился с мартинами за огромную рыбу (фото и видео)

В Одесской области шакал сразился с мартинами за огромную рыбу (фото и видео)

Удивительные кадры из жизни дикой природы на территории Одесской области запечатлели сотрудники нацпарка “Тузловские лиманы”. 

Свидетелем того, как шакал отбил сазана у желтоногих мартинов (крупные птицы, родственники гусей) стал эколог, работающий в нацпарке, Иван Русев.

Вот как он описал поведение шакала:

“А вот, сейчас, он путешествует по побережью лимана Шаганы и ищет любую еду. Иногда ему удается достать больного гуся, которые, к сожалению, погибают от яда, который разбрасывают аграрии на полях, где питаются гуси… Выискивая больных, или погибших птиц, шакалы выполняют очень важную работу по очистке территории от трупов погибших птиц”.

И вот во время одного из таких наблюдений за шакалом, ученый смог снять видео, где один из таких шакалов-санитаров сумел отобрать большого, весом под 8 кг, сазана у желтоногих мартинов. 

Иван Русев предположил, что сазан, возможно, уже умер от старости, а может и под влиянием других причин, не задержится долго в лиманах. Ну настоящий санитар побережья лиманов сделал свое дело.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что рядом с одним из домов в Одессе приземлился орлан-белохвост и как местные жители с ним поступили.

Видео Ивана Русева

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить