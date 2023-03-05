В Одесской области шакал сразился с мартинами за огромную рыбу (фото и видео)

Свидетелем того, как шакал отбил сазана у желтоногих мартинов (крупные птицы, родственники гусей) стал эколог, работающий в нацпарке, Иван Русев.

Вот как он описал поведение шакала:

“А вот, сейчас, он путешествует по побережью лимана Шаганы и ищет любую еду. Иногда ему удается достать больного гуся, которые, к сожалению, погибают от яда, который разбрасывают аграрии на полях, где питаются гуси… Выискивая больных, или погибших птиц, шакалы выполняют очень важную работу по очистке территории от трупов погибших птиц”.

И вот во время одного из таких наблюдений за шакалом, ученый смог снять видео, где один из таких шакалов-санитаров сумел отобрать большого, весом под 8 кг, сазана у желтоногих мартинов.

Иван Русев предположил, что сазан, возможно, уже умер от старости, а может и под влиянием других причин, не задержится долго в лиманах. Ну настоящий санитар побережья лиманов сделал свое дело.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что рядом с одним из домов в Одессе приземлился орлан-белохвост и как местные жители с ним поступили.

Видео Ивана Русева