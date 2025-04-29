Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

50-летняя женщина решила «избавиться» от старшего брата, и подыскала для его убийства двух человек. Таким образом женщина хотела устранить претендента на половину дома, доставшегося им в наследство после смерти матери.

Заказчица передала исполнителям собранную о «жертве» информацию и указала, что способ совершения убийства ее не интересует — важен только результат.

Однако “киллеры” обратились к правоохранителям и все дальнейшие действия происходили под их контролем.

Правоохранители провели спецоперацию и инсценировали убийство мужчины, создав убедительные для заказчицы фото.

Как только «исполнители» продемонстрировали женщине «доказательства выполненной работы», она передала им обещанную сумму, после чего была задержана.

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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