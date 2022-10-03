В Одесской области семья врачей вела пророссийскую пропаганду

Два медика, отец и дочь, из Измаила размещали и распространяли в интернете информацию, которая оправдывала действия российских агрессоров.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следствие установило, что женщина, работник медицинской отрасли, записала и распространила в социальной сети «Инстаграм» видеоматериал, публично оправдывающий и отрицавший вооруженную агрессию и военные преступления оккупантов в Украине.

В обнародованном видео содержится отрицание временной оккупации части украинских территорий и глорификация российских захватчиков. Этот пост приобрел общественный резонанс и вызвал волну возмущения.

Ее отец, тоже врач с огромным стажем, с начала полномасштабного вторжения врага в Украину, несмотря на систематические обстрелы Одесской области оккупантами, распространял материалы в российской социальной сети «Одноклассники», которые также оправдывали действия агрессора, унижали национальную честь украинского народа и превозносили русских захватчиков.

За это преступление Законом предусмотрено до 5 лет лишения свободы. В суд направлены два обвинительных акта по фактам размещения и распространения материалов, содержащих оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

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