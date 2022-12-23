Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области решили обойтись без главных елок

В Одесской области решили обойтись без главных елок

Согласно рекомендациям Одесской областной военной администрации, по всей Одесской области рекомендовано не устанавливать новогодние елки на площадях населенных пунктов и организовывать праздничные мероприятия.

Об этом сообщал мэр города Арциза Одесской области Сергей Парпуланский.

«В прошлом году в эти дни мы зажигали главную елку общины, открывали резиденцию Святого Николая и любовались яркой иллюминацией, прогуливаясь по центральной площади Арциза.
К сожалению, в этом году наша страна находится в состоянии войны. И передо мной как мэром встал вопрос: целесообразно ли во время войны устанавливать новогоднюю елку на главной площади города?
Мне бы очень хотелось, чтобы в нашем обществе была яркая елка, которой бы любовались и дети, и взрослые.
Но тревога, слезы, печаль и горе как-то не ассоциируются с радостью и праздником.
Согласно рекомендациям Одесской ОВА, по всей области рекомендовано не устанавливать новогодние елки на площадях населенных пунктов и организовывать праздничные мероприятия»,

– написал он у себя в Facebook.

Также мэр Арциза добавил, что, учитывая, что город неоднократно подвергался вражеским обстрелам, местные власти приняли решение не устанавливать в этом году главную новогоднюю елку. Не будет и массовых новогодних празднований.

В то же время в каждом населенном пункте в Домах культуры будут обустроены небольшие локации – яркие новогодние фотозоны для детей, где каждый сможет сделать праздничные фотографии со своими детьми.

О начале работы локаций будет сообщено позже.

Читайте также:

Фото с Facebook-страницы Сергея Парпуланского

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить