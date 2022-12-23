В Одесской области решили обойтись без главных елок

Согласно рекомендациям Одесской областной военной администрации, по всей Одесской области рекомендовано не устанавливать новогодние елки на площадях населенных пунктов и организовывать праздничные мероприятия.

Об этом сообщал мэр города Арциза Одесской области Сергей Парпуланский.

«В прошлом году в эти дни мы зажигали главную елку общины, открывали резиденцию Святого Николая и любовались яркой иллюминацией, прогуливаясь по центральной площади Арциза.

К сожалению, в этом году наша страна находится в состоянии войны. И передо мной как мэром встал вопрос: целесообразно ли во время войны устанавливать новогоднюю елку на главной площади города?

Мне бы очень хотелось, чтобы в нашем обществе была яркая елка, которой бы любовались и дети, и взрослые.

Но тревога, слезы, печаль и горе как-то не ассоциируются с радостью и праздником.

Согласно рекомендациям Одесской ОВА, по всей области рекомендовано не устанавливать новогодние елки на площадях населенных пунктов и организовывать праздничные мероприятия»,

– написал он у себя в Facebook.

Также мэр Арциза добавил, что, учитывая, что город неоднократно подвергался вражеским обстрелам, местные власти приняли решение не устанавливать в этом году главную новогоднюю елку. Не будет и массовых новогодних празднований.

В то же время в каждом населенном пункте в Домах культуры будут обустроены небольшие локации – яркие новогодние фотозоны для детей, где каждый сможет сделать праздничные фотографии со своими детьми.

О начале работы локаций будет сообщено позже.

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Фото с Facebook-страницы Сергея Парпуланского