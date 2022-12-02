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Новый год-2023 в Одессе: ставить ли главную елку?

Новый год-2023 в Одессе: ставить ли главную елку?

Война войной, а Новый год придет по расписанию. И с каждым днем он все ближе и ближе. И вот уже в крупных супермаркетах выставили на продажу искусственные елки и прочую новогоднюю атрибутику, да и интерьер где-то уже обустраивают в соответствующем стиле… Но стоит ли устанавливать в этом особенном для украинцев году традиционные городские елки? Будут ли они уместны во время войны и вероятного блэкаута?

Такими вопросами задались в одесской мэрии. И ответить на них предлагают всем желающим одесситам.

Так, сегодня в Телеграм-канале «Одеса Офiцiйно» был создан опрос под названием «Нужны ли новогодние елки в городе», очевидно имея в виду главную елку на Думской площади и «вторую главную» на Дерибасовской.

А варианты ответа предлагаются такие:

  • Да, потому что мы верим в наши ВСУ;
  • Да, но с минимальной иллюминацией;
  • Нет, не ко времени.

При этом, пока что не ясно, повлияют ли результаты опроса на окончательное решение городских властей.

Также стоит отметить, что из-за войны в этом году новогодние мероприятия вряд ли будут проходить с прежним размахом. Тем не менее, согласно аналогичным опросам в других городах Украины, определенный процент наших сограждан выступают за праздник и за установку главных елок соответственно, мотивируя это тем, что в сложившейся ситуации не виноваты дети и негоже лишать их праздника, ведь времена нынче и так нерадостные…

А что вы думаете по этому поводу?

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, как выглядели в разные годы главная елка на Думской и «вторая главная» новогодняя елка на Дерибасовской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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