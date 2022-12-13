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Чем можно заменить новогоднюю елку?

Чем можно заменить новогоднюю елку?

Скорее всего, в этом году, даже при большом желании, мы не сможем с вами приобрести настоящую елку. Однако не расстраивайтесь: вот несколько идей, как украсить дом и создать праздничное настроение без елки из леса.

Задумайтесь об искусственной елке

Уже много лет ассортимент среди искусственных новогодних деревьев остается самым разнообразным. Цена украшения будет зависеть от высоты, пушистости и качества изделия.

Искусственная елка3

Например, в супермаркетах «Сильпо» елка высотой 60 сантиметров обойдется в 100-120 гривен, 1,3 метра – 800 гривен, 1,8 метров – 1200 гривен.

Искусственная елка2

В «Эпицентре» елка 40-50 сантиметров сейчас стоит 200-285 гривен, 75 сантиметров – 300-393 гривен, 90 сантиметров – 750 гривен, 1,2 метров – 1300 гривен, 2 метра – от 1800 гривен.

На сайте онлайн-магазина «Розетка» елка длиной 45 сантиметров – от 120 гривен, 60-70 сантиметров – от 200 гривен, 90 сантиметров – от 500 гривен, 1,5 метров – от 900 гривен.

Искусственная елка4

В магазинах бытовых вещей и на базаре искусственные елки будут немного дороже. Так, изделие высотой 40-60 сантиметров стоит 450-650 гривен, а искусственная елка такого же размена, но в керамическом горшке вообще 1200 гривен.

Используйте живые деревца

Еще один вариант на что заменить живую елку – это приобрести декоративное дерево, которое будет украшать дом много лет. Например, комнатная ель «Коника» в горшке обойдется в среднем – от 100 гривен за 8-10 сантиметров или 1500 гривен за 1 метр, «Араукария» 50-60 сантиметров – от 770 гривен, а вот кипарис «Голдкрест Вилма» в горшке можно приобрести по цене от 250 гривен за 50 сантиметров или 550 гривен за 1 метр.

Коника, декоративное дерево

Коника

Араукария

Араукария

кипарис «Голдкрест Вилма»

Голдкрест Вилма

Но не забывайте, что любые комнатные растения в доме также помогут поддержать праздничную атмосферу. Просто украсьте их игрушками или мишурой.

Сделайте елку сами

Если вас не устраивает ни один из предложенных выше вариантов новогодней елки, ее можно сделать самому из подручных материалов. Это будет модно, креативно и стильно.

Елка на стене – такое новогоднее украшение подойдет для небольших помещений. Сделайте контур из липкой ленты, и оформите дерево из светящихся фонариков (на батарейках). В дни без света, такая елка будет выглядеть волшебно и приносить пользу, освещая помещение.

Елка из фонариков

Елка из фонариков

Елка из гирлянды

Елка из гирлянды

Еще один вариант – оформить елку из новогодней гирлянды (дождика) или игрушек – подвесив шарики к потолку на разной высоте таким образом, чтобы образовалась елка.

Елка из игрушек

Елка из игрушек

Елка из лестницы

Елка из лестницы

Елка из газеты и бумаги

Елка из газеты и бумаги

Елка из палок и веток

Елка из палок и веток

А еще можно собрать ветки или деревянные палочки и прикрепить их к стене двусторонним скотчем от самой маленькой и короткой (это будет верхушка), до самой широкой (основание елки). К тому же, такую елку будет удобно украсить новогодними украшениями. Все зависит только от вашей фантазии.

Анастасия Епурь

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Редакция ПРОФИЛЬ

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