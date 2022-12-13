Новый год без елки: согласны ли одесситы встретить 2023-й без главного символа?

Елка – главный атрибут зимних праздников. Но так случилось, что из-за войны многие регионы решили отказаться от новогодней елки. Для властей это нецелесообразно, затратно и опасно, ведь люди будут массово собираться на площадях. А вот в некоторых областях, наоборот, считают, что война не должна отбирать у людей праздник.

В одесском горсовете этот вопрос еще не решен, хотя в соцсетях провели опрос, и большинство одесситов, принявших в нем участие, проголосовали против новогодней елки.

Редакция «Одесской жизни» также опросила одесситов и гостей города, чтобы узнать их мнение.

Ирина, 33 года:

– Мы вообще из Херсона. Но до войны покупали елку в вазоне, а после праздников высаживали ее у себя во дворе. Лесные (срубленные) елки мы не покупаем, и к искусственным относимся так себе. В этом году мы остаемся без главного новогоднего символа. И не против, если в центре города также не поставят елку. Не то настроение.

Елена, 26 лет:

– Я, думаю, что мы прекрасно справимся без новогодней елки. Также я против вырубки живых. Считаю, что у нас и так осталось очень мало деревьев. Искусственная елка может быть выходом из ситуации. Но я не люблю Новый год и не праздную. Сейчас хочется победы, а елка подождет. Будет экономия электричества и денег. Наша поддержка нужна на фронте.

Галина, 61 год:

– Даже не знаю, как к этому относиться. Если устанавливать елку будут на «добровольных началах», а не с бюджета города, я не против. Что касается елки в моем доме, то мы с семьей уже давно приобрели себе искусственную, и очень довольны выбором. Это практично, эстетично и лучше для природы.

Сергей, 46 лет:

– Елка должна стоять, везде! Новый год без елки – это не Новый год. И ничего не имею против натуральной елки, у нас и так их все время рубят. У меня в этом году дома елки не будет: я с Луганской области. Но если есть возможность, елку нужно ставить, чтобы люди чему-то радовались, хотя бы для детей.

Надежда, 64 года:

– Пусть ставят елку для детей, для людей, для настроения. Это просто символ Нового года. Дома мы тоже будем ставить елку, правда, искусственную. Натуральная, конечно, лучше, но искусственная практичней и экономнее.

Татьяна, 55 лет:

– Каждый год мы ходим смотреть на елку в центре города. И я не против, чтобы елку установили и в этом году. Жизнь продолжается. Пусть она будет скромнее, но она подарит надежду на светлое будущее. И дома тоже обязательно поставим елку – искусственную.

Натуральная елка вне конкуренции, но жалко деревья. А так искусственную вынул, собрал, протер и готово.

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Опрос проводили Анастасия Епурь и Ирина Сорокина