Одесская область: где и на сколько вводится запрет на вылов рыбы?

В Одесской области установили запрет на любительский и промышленный отлов рыбы в период нереста в период с 1 апреля по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

Так, сроки запрета на водоемах Одесщины таковы:

с 1 апреля по 30 июня запрет действует на реке Южный Буг в пределах Одесской области, реках Кодыма, Тилигул, Большой и Малый Куяльник, Барабой и других малых реках области с их придаточными системами (кроме водных объектов предоставленных в пользование) для целей аквакультуры);

запрет действует на реке Южный Буг в пределах Одесской области, реках Кодыма, Тилигул, Большой и Малый Куяльник, Барабой и других малых реках области с их придаточными системами (кроме водных объектов предоставленных в пользование) для целей аквакультуры); с 15 апреля по 15 июня – на реке Днестр с рукавом Турунчук и пойменных озерах (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

– на реке Днестр с рукавом Турунчук и пойменных озерах (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди); с 15 апреля по 31 июля – в Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

– в Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди); с 15 апреля по 15 июня – в Кучурганском водохранилище;

– в Кучурганском водохранилище; с 15 апреля по 29 мая – на реке Дунай (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

– на реке Дунай (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди); с 15 апреля по 15 июня – в придунайских озерах (Ялпуг – Кугурлуй, Кагул, Картал, Катлабух, Сафьян, Китай) и Сасык;

– в придунайских озерах (Ялпуг – Кугурлуй, Кагул, Картал, Катлабух, Сафьян, Китай) и Сасык; с 15 апреля по 15 июня – в Стенцовско-Жебрианских плавнях;

– в Стенцовско-Жебрианских плавнях; с 15 апреля по 15 июня – в Хаджибейском лимане;

– в Хаджибейском лимане; с 1 мая по 15 июня – в Тилигульском, Григоровском (Малом Аджалицком), Дофиновском (Большом Аджалицком), Шаболатском (Будаком), Сухом и Тузловских лиманах;

– в Тилигульском, Григоровском (Малом Аджалицком), Дофиновском (Большом Аджалицком), Шаболатском (Будаком), Сухом и Тузловских лиманах; с 1 мая по 15 июня – на Тилигульском и Шаболатском лимане на промысловую ловлю бычка.

Также отмечается, что в период нереста на незапрещенных участках разрешается любительское рыболовство крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на одну рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой с берега.

Помимо этого на указанный период запрещается передвижение всех транспортных средств или моторных судов в запрещенных местах, в период нереста, на нерестилищах (за исключением установленных судовых ходов), за исключением судов, используемых органами рыбоохраны и другими уполномоченными органами государственной власти.