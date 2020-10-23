Рыбалка в Одессе: ночная ловля голыша

В конце октября наступает заключительный этап сезона морской рыбалки в Одессе. В заключительном материале из цикла про рыбалку «Одесская жизнь» расскажет вам про рыбу под названием голыш.

Некоторые считают, что в холодное время кроме «плоской» рыбы и бычка поймать уже почти ничего нельзя, однако это не всегда так: иногда с наступлением сумерек может подходить голыш.

Вообще, по-научному, эта рыба называется мерланг. Но как практически любой черноморский обитатель, он имеет целый ряд псевдонимов: мизгирь, мерланка, пикша и большинству известный голыш.

На пляже уже в темное время суток мы встретили рыбака Андрея, который как раз на небольшой моторной лодке причаливал к берегу. На просьбу показать улов наш герой ответил, что выудить этого хитрого обитателя моря в этот день не удалось, попалось лишь несколько бычков. Он также рассказал, что ловля мерланга носит больше случайный, чем осмысленный характер.

– Одни рассказали, другие услышали, а новость про присутствие этой рыбы у любого рыбака вызывает огромный энтузиазм, – утверждает Андрей.

Голыш – стайная рыба, которая не любит хорошие условия – теплую воду и мелководье. Длина особей зачастую не превышает 25 см и 300 г веса. Косяки голыша насчитывают весьма большое количество, поэтому за 3-4 часа активной рыбалки после наступления темноты можно поймать 5-6 кг этой рыбы без проблем.

Андрей также добавил, что у мерланга поистине зверский аппетит. Для приманки можно использовать свежую или вареную креветку, кусочки кальмара. Но самая работающая наживка – мясо любой мелкой рыбы. Тем не менее, нашему рыбаку это также не помогло.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как поймать бычка, саргана и кефаль, а также о том, на что клюет ставрида, камбала и глось.

Фото: oleg-balaklava.com