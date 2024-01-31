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В Одесской области продавали поддельное горючее на заправках: где и как действовали злоумышленники

В Одесской области продавали поддельное горючее на заправках: где и как действовали злоумышленники

Житель Татарбунар организовал единомышленников из знакомых, с которыми наладил «бизнес» под видом законной хозяйственной деятельности. На самом же деле продавали незаконно изготовленное дизельное топливо.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, «бизнесмены» незаконно установили целую сеть модульных миниавтозаправок, через которые и продавали фальсифицированное дизельное топливо.

Сохраняли горючее в арендованном под нефтебазу помещении.

Підробне пальне

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Продолжилась их деятельность почти пол года — с августа по декабрь 2023 года.

Незаконную деятельность жителей Татарбунары полицейские задокументировали, фальсифицированное горючее и другие доказательства изъяли.

В настоящее время устанавливают всех причастных лиц, в том числе тех, кто продавал дельцам поддельное дизтопливо.

Підробне пальне

Что касается наказания за совершенное преступление, то такие действия наказываются штрафом. Горе-бизнесменам грозит штраф от 85 до 170 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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