В Одесской области продавали поддельное горючее на заправках: где и как действовали злоумышленники

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, «бизнесмены» незаконно установили целую сеть модульных миниавтозаправок, через которые и продавали фальсифицированное дизельное топливо.

Сохраняли горючее в арендованном под нефтебазу помещении.

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Продолжилась их деятельность почти пол года — с августа по декабрь 2023 года.

Незаконную деятельность жителей Татарбунары полицейские задокументировали, фальсифицированное горючее и другие доказательства изъяли.

В настоящее время устанавливают всех причастных лиц, в том числе тех, кто продавал дельцам поддельное дизтопливо.

Что касается наказания за совершенное преступление, то такие действия наказываются штрафом. Горе-бизнесменам грозит штраф от 85 до 170 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.