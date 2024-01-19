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Одесские полицейские собирали дань с предпринимателей на 7-м километре

Одесские полицейские собирали дань с предпринимателей на 7-м километре

Двух полицейских одного из отделов полиции Одесской области уличили в вымогательстве и ежемесячных поборах с предпринимателей рынка «7 километр».

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, «стражи порядка» организовали коррупционную схему по получению ежемесячных взяток от предпринимателей за перевозку товара по территории Промтоварного рынка «7 км» для его хранения и торговли. В случае отказа — товар грозили изъять.

«Тариф» составлял 200 долларов США за каждый проезд одного грузового автомобиля на рынок.

Сотрудников полиции задержали после получения 30 тыс. грн поборов за два месяца беспрепятственного ведения бизнеса.

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В ходе обысков по местам проживания полицейских изъяты деньги и черновые записи.

В настоящее время решаются вопросы сообщения полицейским о подозрении и избрании меры пресечения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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