На Одещині продавали підроблене пальне на заправках: де і як діяли зловмисники

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, “бізнесмени” незаконно встановили цілу мережу модульних мініавтозаправок, через які й продавали фальсифіковане дизельне пальне.

Зберігали пальне в орендованому під нафтобазу приміщенні.

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Тривала їхня діяльність майже пів року — з серпня по грудень 2023 року.

Незаконну діяльність мешканців м. Татарбунари поліцейські задокументували, фальсифіковане пальне та інші докази вилучили.

Наразі встановлюють усіх причетних осіб, зокрема тих, хто продавав ділкам підробне дизпальне.

Що стосується покарання за вчинений злочин, то такі дії караються штрафом. Горе-бізнесменам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.