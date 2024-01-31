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На Одещині продавали підроблене пальне на заправках: де і як діяли зловмисники

На Одещині продавали підроблене пальне на заправках: де і як діяли зловмисники

Житель Татарбунар організував однодумців з-поміж знайомих, з якими налагодив “бізнес” під виглядом законної господарської діяльності. Насправді ж продавали незаконно виготовлене дизельне пальне.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, “бізнесмени” незаконно встановили цілу мережу модульних мініавтозаправок, через які й продавали фальсифіковане дизельне пальне.

Зберігали пальне в орендованому під нафтобазу приміщенні.

Підробне пальне

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Тривала їхня діяльність майже пів року — з серпня по грудень 2023 року.

Незаконну діяльність мешканців м. Татарбунари поліцейські задокументували, фальсифіковане пальне та інші докази вилучили.

Наразі встановлюють усіх причетних осіб, зокрема тих, хто продавав ділкам підробне дизпальне.

Підробне пальне

Що стосується покарання за вчинений злочин, то такі дії караються штрафом. Горе-бізнесменам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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