В состав экспедиционной группы вошли ученые из Биосферного заповедника «Аскания-Нова«, Института ботаники НАН Украины, а также представители UNCG, Kuialnytskyi National Nature Park и Rewilding Ukraine. Главной задачей исследователей был сбор актуальных данных о состоянии Тарутинской степи и определение ее экологической ценности.

В UNCG отметили, что Тарутинская степь является одним из трех крупнейших нетронутых степных участков в Украине, по размерам он даже превосходит степную зону «Аскания-Нова». Подчеркивается, что это самая большая украинская степь, которая осталась нетронутой войной или оккупацией. Будущий национальный парк станет первым в Украине, созданным в степной зоне, что является знаковым событием для защитников природы, которые годами работали над сохранением степи.

Исследователи были поражены масштабами диких пространств. В степи были зафиксированы хищные птицы, волны перьевой травы, тянущиеся к горизонту, а также сотни видов бабочек. Их существование объясняется отсутствием использования пестицидов на этой территории. Благодаря усилиям организации Rewilding Ukraine, в степь вернулись дикие лошади — куланы, которые теперь свободно живут в естественной среде. В Украинской природоохранной группе выразили надежду на успешное создание национального парка, что даст шанс защитить самую большую сохранившуюся степь в Европе, и поблагодарили партнеров, ученых и местную общину за поддержку и сотрудничество.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области откроют филиал знаменитого заповедника Аскания Нова

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