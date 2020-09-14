В Одесской области построили самую большую баржу в Украине

В Измаиле спустили на воду 128-метровую баржу D-6000, на данный момент крупнейшую в истории независимой Украины.

Ее построили специалисты ОО СП “Дунайсудосервис” совместно с “Дунайсудоремонт” для Светловодского речного терминала (Кировоградская область).

Об этом сказано на странице в Facebook ОО СП “Дунайсудосервис”.

Несамоходное судно назвали Дніпро-AV-01. Его будут использовать для перевозки кукурузы по Днепру.

Длина баржи – 127,6 м, ширина – 16,3 м, осадка – 3,8 м.

Ранее сообщалось, что у Дунайского пароходства угнали баржи на 5 миллионов долларов.

Фото: Дунайсудосервис