Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области построили самую большую баржу в Украине

В Одесской области построили самую большую баржу в Украине

В Измаиле спустили на воду 128-метровую баржу D-6000, на данный момент крупнейшую в истории независимой Украины.

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Ее построили специалисты ОО СП “Дунайсудосервис” совместно с “Дунайсудоремонт” для Светловодского речного терминала (Кировоградская область).

Об этом сказано на странице в Facebook ОО СП “Дунайсудосервис”.

Несамоходное судно назвали Дніпро-AV-01. Его будут использовать для перевозки кукурузы по Днепру.

Длина баржи – 127,6 м, ширина – 16,3 м, осадка – 3,8 м.

Ранее сообщалось, что у Дунайского пароходства угнали баржи на 5 миллионов долларов.

Фото: Дунайсудосервис

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