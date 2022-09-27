В Одесской области подорвались три подростка

27 сентября в Белгород-Днестровском районе три подростка нашли банку с порохом и стали с ней играть. Порох взорвался, а дети получили ожоги.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
В результате взрыва один из парней (2007 года рождения) получил ожоги I-II-III степени (21-24% тела): верхних и нижних конечностей и лица. Еще двое подростков 2010 и 2007 года рождения получили ожоги I-II степени (3-4%) верхних конечностей и лица.
Всех пострадавших госпитализированы в хирургическое отделение местного медицинского учреждения.
Спасатели провели «беседу» с ребятами.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области мальчику оторвало часть пальца, а младенец получил ожог.
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