В Одесской области мальчику оторвало часть пальца, а младенец получил ожог  

10-летний мальчик баловался петардами и лишился фаланги пальца, а 7-месячный младенец прижал ладони к печке. Детям оказана медицинская помощь, сейчас с ними все хорошо.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Оба инцидента произошли в Подольском районе Одесской области.

В Ананьевской ОТГ 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию фаланги пальца от разрыва петарды, которую поджег дома, играя с друзьями. Мальчика сразу доставили в больницу, оказали ему помощь и отпустили домой.

Еще один досадный случай произошел на территории Окнянской ОТГ.

Там семимесячный младенец обжог ладошки, прислонив их к горячей печи. Сейчас малыш с матерью в районной больнице.

По информации полицейских, в обоих случаях травмирование детей произошло по недосмотру родителей. В отношении матери старшего мальчика полицейские уже составили административные материалы по ч.1 ст. 184 КУоАП и направили их в суд. Решение о привлечении к ответственности младенца будет принято после установления всех обстоятельств происшествия.

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