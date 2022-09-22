Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области мальчику оторвало часть пальца, а младенец получил ожог  

В Одесской области мальчику оторвало часть пальца, а младенец получил ожог  

10-летний мальчик баловался петардами и лишился фаланги пальца, а 7-месячный младенец прижал ладони к печке. Детям оказана медицинская помощь, сейчас с ними все хорошо.

Об этом  сообщили в полиции Одесской области.

Оба инцидента произошли в Подольском районе Одесской области.

В Ананьевской ОТГ 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию фаланги пальца от разрыва петарды, которую поджег дома, играя с друзьями. Мальчика сразу доставили в больницу, оказали ему помощь и отпустили домой.

Еще один досадный случай произошел на территории Окнянской ОТГ.

Там семимесячный младенец обжог ладошки, прислонив их к горячей печи. Сейчас малыш с матерью в районной больнице.

По информации полицейских, в обоих случаях травмирование детей произошло по недосмотру родителей. В отношении матери старшего мальчика полицейские уже составили административные материалы по ч.1 ст. 184 КУоАП и направили их в суд. Решение о привлечении к ответственности младенца будет принято после установления всех обстоятельств происшествия.

Читайте также:

Фото иллюстративное

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить