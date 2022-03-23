В Украине стали выпекать Чернобаевский хлеб: его рецепт родился благодаря ВСУ

Новый сорт хлеба появился в Украине благодаря знаменитому аэропорту в селе Чернобаевка Херсонской области. Автором рецепта хлеба стал киевский пекарь Андрей Пивовар. Его пекарня с первого дня войны отправляет свежий хлеб и булочки украинской армии.
Символизм этого хлеба заключается в том, что чернослив – это обгоревшие орки, белый лен – искры от украинской арты(артиллерии), а молотый мускатный орех конечно же прах!
– написал Андрей на своей странице в ФБ.
Рецепт хлеба пекарь обещает высылать всем желающим.
Напомним, что силы ЗСУ девять раз уничтожали силы оккупантов на аэродроме в Чернобаевке. А социальные сети наполнился сотнями мемов и шуток по этому поводу.
Фото со страницы Андрея Пивовара