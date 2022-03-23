Новости Одессы и Одесской области

В Украине стали выпекать Чернобаевский хлеб: его рецепт родился благодаря ВСУ

В Украине стали выпекать Чернобаевский хлеб: его рецепт родился благодаря ВСУ

Новый сорт хлеба появился в Украине благодаря знаменитому аэропорту в селе Чернобаевка Херсонской области. Автором рецепта хлеба стал киевский пекарь Андрей Пивовар. Его пекарня с первого дня войны отправляет свежий хлеб и булочки украинской армии. 

Символизм этого хлеба заключается в том, что чернослив – это обгоревшие орки, белый лен – искры от украинской арты(артиллерии), а молотый мускатный орех конечно же прах!

Рецепты

– написал Андрей на своей странице в ФБ.

Рецепт хлеба пекарь обещает высылать всем желающим.

Напомним, что силы ЗСУ девять раз уничтожали силы оккупантов на аэродроме в Чернобаевке. А социальные сети наполнился сотнями мемов и шуток по этому поводу.

Фото со страницы Андрея Пивовара 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить