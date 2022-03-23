В Украине стали выпекать Чернобаевский хлеб: его рецепт родился благодаря ВСУ

Следующий этап «новой реальности» для украинцев: чем сложен, почему опасен и как его пережить Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь опубликовал на своей Facebook-странице пост, в котором доступно объясняет, что с нами происходит сейчас.

Приводим его полностью и надеемся, что эта информация поможет вам не только принять «новую реальность», но и научиться в ней жить. ПОДРОБНЕЕ

Потери российских агрессоров в Украине на 23 марта Украинские защитники уничтожили за сутки два самолета, один вертолет, 8 танков, 22 бронемашины, 15 артиллерийских орудий, 8 автомобилей и 7 беспилотников российских оккупантов. ПОДРОБНЕЕ

28 день войны: что происходит на фронтах? Начались двадцать восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. ПОДРОБНЕЕ

История одного утра Gepur: вчера – женские платья, а сегодня – теплые вещи для ВСУ Одесский бренд Gepur 10 лет успешно существовал на fashion-рынке и создавал одежду, которую женщины носили по всему миру. Однако утро 24 февраля кардинально изменило все. Еще вчера бренд разрабатывал весеннюю коллекцию платьев, а на следующий день полностью переформатировал свое производство и начал шить термобелье, бафы и балаклавы для ВСУ. ПОДРОБНЕЕ