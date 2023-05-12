В Одесской области будут прощаться с военным, погибшим на войне

В Одесской области похоронят военного Николая Гранчара, погибшего во время боевых действий. Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.
32-летний Николай жил в селе Главани Арцизской громады в Болградском районе Одесской области. Он с первых дней войны записался добровольцем и ушел на фронт.
У мужа остались беременная жена и двое сыновей. Церемония прощания с погибшим состоится 12 мая в 11:30. Похоронят Николая в селе Главани.
По словам мэра Арциза Сергея Парпуланского, жители сделают живой коридор почета на последнем пути Героя.
Читайте также:
-
Война, 443-й день: ситуация на направлениях фронта и потери россии.
-
На российско-украинской войне погибли жители Беляевки и села Шабо.
-
В Одесской области сразу в нескольких районах хоронят защитников Украины (фото).
Фото: страница Сергея Парпуланского в фейсбуке