В Одесской области будут прощаться с военным, погибшим на войне

В Одесской области похоронят военного Николая Гранчара, погибшего во время боевых действий. Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

32-летний Николай жил в селе Главани Арцизской громады в Болградском районе Одесской области. Он с первых дней войны записался добровольцем и ушел на фронт.

У мужа остались беременная жена и двое сыновей. Церемония прощания с погибшим состоится 12 мая в 11:30. Похоронят Николая в селе Главани.

По словам мэра Арциза Сергея Парпуланского, жители сделают живой коридор почета на последнем пути Героя.

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Фото: страница Сергея Парпуланского в фейсбуке