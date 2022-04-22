В Одесской области отменяют комендантский час – когда и почему?

На территории Одесской области временно отменяется комендантский час в связи с празднованием Пасхи.
Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии, ссылаясь на соответствующее распоряжение начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко.
Так, комендантский час отменяется с 22:00 23 апреля до 5:00 24 апреля.
Напомним, с 20 апреля в Одессе и области изменилось время комендантского часа – теперь он длится с 22:00 до 05:00 часов.
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