В Одесской области отменяют комендантский час – когда и почему?

Военное положение в Украине продлили до 25 мая Верховная Рада Украины продлила еще на месяц военное положение, введенное в стране после вероломного вторжение путинских нацистов 24 февраля 2022 года. ПОДРОБНЕЕ

Пасхальные традиции: как страна будет встречать праздник Пасха – светлый праздник, которого ждут украинцы. В этот день все верующие идут в церковь святить пасхи и пасхальные яйца. У бога просят здоровья, мира над головой, богатства и любви в следующем году. В этот день существуют свои обычаи, которые все обязательно соблюдают. ПОДРОБНЕЕ