С 20 апреля в Одессе и области изменяется время комендантского часа

Со среды 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области, комендантский час будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 05:00.

Об изменении времени комендантского часа сказано в распоряжении начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко.

В нем сказано, что с 20 апреля 2022 года, на территории Одессы и Одесской области вводится комендантский час с 22:00 до 05:00.

Запрещается пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

До 20 апреля комендантский час начинался в 21.00 и завершался в 06.00.