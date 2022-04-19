Где смотреть трансляции Пасхальных богослужений 23-24 апреля

Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитике и свободе совести напоминают о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности, правил комендантского часа в вашем регионе – это важно для безопасности!

Поэтом всех верующих приглашают присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн.

В субботу, 23 апреля, в 23:30 в национальном марафоне единых новостей #UAвместе и на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА начнется прямая трансляция ночного богослужения Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

24 апреля с 7:30 до 11:30 национальный марафон единых новостей #UAвместе и общественный телеканал UA:КУЛЬТУРА будет транслировать богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Пасха – это главное событие церковного года для всех христиан, независимо от даты празднования. Праздник символизирует победу света над тьмой и добра над злом. Мир непременно придет на нашу землю. Для победы Украины мы, украинцы, должны сохранить силу духа и мудрость. Пусть наша вера в лучшее только крепнет.