Новости Одессы и Одесской области

В селе на Савранщине сплели два квадратных километра маскировочной сетки

В селе на Савранщине сплели два квадратных километра маскировочной сетки

В Украине нет производства маскировочных сеток. Поэтому с начала широкомасштабного вторжения многие люди самоорганизовались при образовательных и культурных учреждениях и начали плести сетки.

Этим делом занимаются и женщины села Байбузовка Савранской громады. На днях Байбузовские мастерицы установили рекорд в своей громаде, изготовив и отправив на боевые позиции ВСУ два квадратных километра маскировочных сеток!

Крайне необходимые для фронта изделия, изготовленные заботливыми, неутомимыми руками патриоток, будут беречь наших защитников, которые отважно защищают страну от захватчиков.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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