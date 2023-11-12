В селе на Савранщине сплели два квадратных километра маскировочной сетки

Этим делом занимаются и женщины села Байбузовка Савранской громады. На днях Байбузовские мастерицы установили рекорд в своей громаде, изготовив и отправив на боевые позиции ВСУ два квадратных километра маскировочных сеток!

Крайне необходимые для фронта изделия, изготовленные заботливыми, неутомимыми руками патриоток, будут беречь наших защитников, которые отважно защищают страну от захватчиков.